Найденная в занавеске летучая мышь поселилась в Московском зоопарке

В Московский зоопарк передали летучую мышь, обнаруженную в пятницу на занавеске квартиры в столичном районе Бирюлево, сообщает ТАСС .

«Она была 101 среди рукокрылых, поступивших в центр реабилитации Московского зоопарка с начала этой осени <…>. Мышка поступила к нам в субботу — это самка двухцветного кожана», — заявили в пресс-службе столичного зоосада.

В учреждении отметили, что двухцветный кожан — один из наиболее часто встречающихся видов летучих мышей в Москве. За время пребывания в зоопарке самка набрала 3 гр. и теперь ее вес составляет 15 гр. Летучая мышь продолжит усиленно питаться, вскоре ее начнут подготавливать к зимней спячке.

В пресс-службе зоопарка добавили, что традиционно имя мышам дают те, кто их спас. В этот раз сотрудники отряда «Спасрезерв» назвали самку Полиной. Если она будет здорова и пригодня к жизни в природных условиях, то Полину выпустят на волю уже весной.

Ранее жительница Москвы обнаружила у себя на балконе сонную летучую мышь. Спасатели забрали зверька и договорились о передаче его в руки волонтерам.