Сонная летучая мышь поселилась на балконе жительницы Москвы

Жительница Москвы обнаружила у себя на балконе сонную летучую мышь, сообщается в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Хозяйка квартиры дома на улице Маршала Савицкого нашла на балконе летучую мышь и сразу вызвала экстренные службы. Инцидент произошел вечером 8 ноября.

Спасатели забрали зверька, обратились в Центр помощи рукокрылым и договорились о передаче его в руки волонтерам.

Ранее гигантская летучая мышь напугала жителя подмосковного ЖК «Томилино Парк». Хозяевам пришлось прятаться от животного.