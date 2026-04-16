Надежда Бабкина рассказала, как похудела на 20 кг
Певица Надежда Бабкина рассказала, что похудела на 20 килограммов благодаря системе питания «8 и 16», сообщает Общественная Служба Новостей.
Артистка поделилась, что начала придерживаться этой схемы во время карантина и с тех пор поддерживает стабильный вес.
«Суть метода заключается в том, что около восьми часов можно есть все, что тебе хочется, но потом на целых шестнадцать часов нужно закрыть свой рот и не принимать никакой пищи. Можно пить только воду, чай, кофе, но без сладостей», — отметила Бабкина.
По словам певицы, такой режим помог ей сбросить 20 кг и не набирать лишний вес в дальнейшем.
Бабкина подчеркнула, что перед применением подобной системы питания необходимо проконсультироваться с врачом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.