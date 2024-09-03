Над Брянской областью уничтожили беспилотник самолетного типа

Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — сообщил он.

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее атаку украинских дронов отражали в Белгородской области. Там беспилотник ВСУ повредил автомобиль местного жителя.