Над Брянской областью уничтожили беспилотник самолетного типа
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — сообщил он.
По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее атаку украинских дронов отражали в Белгородской области. Там беспилотник ВСУ повредил автомобиль местного жителя.