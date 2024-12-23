сегодня в 05:52

Над американской базой Ивакуни в Японии обнаружили неопознанный дрон

Над американской базой Ивакуни в Японии заметили неопознанный беспилотник, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Инцидент произошел 22 декабря около 19:00 по местному времени (13:00 мск).

Это вызвало задержки коммерческих рейсов, которые обслуживает аэропорт.

Безопасность полетов подтвердили в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

Ранее саперы взорвали первый неразорвавшийся дрон ВСУ, который упал на территории Казани после массированной атаки киевского режима. Позднее президент страны Владимир Путин заявил, что Киев пожалеет о содеянном в столице Татарстана.