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Путин: после атаки на Казань ВСУ пожалеют о содеянном и понесут большие потери

Вооруженные силы Украины пожалеют о том, что атаковали беспилотниками Казань, об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости .

По словам главы государства, ВСУ не только пожалеют, что атаковали Казань, но и понесут еще большие разрушения.

Путин также выразил уверенность, что нанесенный городу ущерб будет восстановлен в ближайшие месяцы. Об этом позаботятся власти Казани.

Ранее сообщалось, что жители Казани слышали взрывы в черте города. Позднее выяснилось, что работали саперы на месте неразорвавшегося после атаки на столицу Татарстана украинского дрона.