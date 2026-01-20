Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4.7 и стремится к G5

Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему G5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов», — говорится в сообщении.

Первая в 2026 году вспышка класса Х была зафиксирована вечером 18 января. Она сопровождалась выбросом плазмы в направлении Земли, что приведет к магнитным бурям интенсивностью до G4.

Солнечные вспышки делятся по мощности рентгеновского излучения на 5 категорий: A, B, C, M и X. Самый слабый уровень A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на кв. м на земной орбите. С каждой следующей буквой мощность возрастает в 10 раз. Вспышки могут приводить к выбросам плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать геомагнитные возмущения.

Ранее россиян также предупредили, что облако солнечной плазмы ударит по магнитосфере Земли 20 января и спровоцирует магнитную бурю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.