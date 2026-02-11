Начался прием заявок на конкурс студенческих экспедиций «Открываем Россию заново»

Всероссийский конкурс студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» стартовал в Московской области. Прием заявок открыт до 1 марта 2026 года для университетов, музеев, заповедников и других организаций, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проводится в рамках межуниверситетской программы, реализуемой Высшей школой экономики совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Цель — поддержка проектных экспедиций студентов, направленных на решение актуальных задач регионального развития.

К участию приглашаются команды до 18 студентов (18–35 лет) и двух наставников. Экспедиции пройдут с 1 июня по 30 ноября 2026 года, продолжительность — от 2 до 14 дней, бюджет — до 75 000 рублей на участника. Тематики проектов включают образование, экологию, социальную сферу, технологии, культуру и урбанистику.

Генеральный директор президентской платформы Андрей Бетин отметил, что конкурс помогает соединить академические знания с практическими потребностями регионов. Проректор ВШЭ Дмитрий Земцов подчеркнул, что участие — это шанс реализовать значимый проект и внести вклад в развитие страны.

Победители будут объявлены 15 марта 2026 года. Экспедиции получат финансирование на транспорт, проживание, питание и экскурсии. В 2025 году в проекте участвовали 1500 студентов из 134 вузов, проведено 90 экспедиций с поддержкой 38 партнерских организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.