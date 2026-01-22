Начались отделочные работы в учебном корпусе школы № 14 в Коломне

На улице Зайцева, 11, в Коломне продолжаются работы по капитальному ремонту учебного корпуса школы № 14. Строители продолжают демонтажные работы, приступили к общестроительным и отделочным, сообщает в четверг пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы по капитальному ремонту будут осуществляться в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В школе, площадью 2 168 квадратных метров, обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.