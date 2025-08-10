На Земле завершилась магнитная буря

сегодня в 11:37

На Земле завершилась мощнейшая магнитная буря, которая продолжалась более 30 часов, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Накануне на Земле началась мощнейшая за последние два месяца магнитная буря. В пике она достигала уровня G1.0 (Kp = 5).

«По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась», — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что уровень геомагнитной активности в пике достиг отметки G2.0. Это самый высокий показатель с момента аналогичного бури, наблюдающейся 13–14 июня.

Ученые добавили, что в ближайшие 2-3 дня повторения столь сильных магнитных бурь не прогнозируется. В дальнейшем развитие событий будет определяться уровнем солнечной активности, который остается повышенным.