сегодня в 02:21

На Земле началась самая сильная за последние два месяца магнитная буря

На Земле началась мощнейшая за последние два месяца магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Происходит буря уровня G1.0 (Kp = 5)», — говорится в сообщении.

8 августа должна была начаться самая мощная за два месяца магнитная буря.

Она должна была произойти из-за мощной солнечной вспышки уровня М4.4, которая произошла 5 августа. Она выбросила плазму, которая должна была подойти к Земле в пятницу.