Успехи ВС РФ привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе. По прогнозу бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, они смогут продержаться три месяца, пишет РИА Новости .

Он отметил, что ВСУ теряют в среднем около 2300 военных в день. По его словам, Украина не сможет держаться долго с таким уровнем потерь и не сохранится как государство при продолжении интенсивных военных действий.

«Это закончится в течение трех-четырех месяцев», — сказал аналитик в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью 6 сентября атаковали военные склады и контейнерный терминал ВСУ рядом со Львовом. Там Киев прятал военную помощь от США и европейских партнеров.