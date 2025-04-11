На Урале детей мигрантов, не сдавших тест по русскому языку, не примут в школы

Дети мигрантов на Урале не пойдут в школы 1 сентября, не сдав тест по русскому

Дети иностранцев, которые не выполнят тестирование на знание русского языка для поступления в школы Свердловской области, должны будут пройти трехмесячное обучение и затем сдать тест повторно уже на платной основе, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» со ссылкой на начальника отдела реализации госполитики в сфере общего образования регионального министерства образования и молодежной политики Наталью Сокольскую.

По ее словам, на данный момент подано около 600 заявлений на прохождение тестирования детьми мигрантов. Первый этап тестирования пройдет 23–24 июня, далее — в начале июля и в середине августа. Таким образом, дети, не прошедшие тест, не смогут пойти в школу 1 сентября 2025 года, отметила Сокольская.

При этом повторные экзамены будут проводиться в течение всего учебного года каждую третью субботу месяца причем по строгим требованиям ОГЭ и ЕГЭ с аудио- и видеофиксацией, подчеркнула чиновник.

Она добавила, что уже утвержден список из 96 тестирующих организаций.