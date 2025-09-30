На улице Калинина в Ликино-Дулеве обновили сквер и детскую площадку

Детская площадка на улице Калинина в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа — одна из первых в округе, построенных по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Не смогли обойти стороной и сквер рядом с детской площадкой. В рамках программы благоустройства малых общественных территорий обновили 5000 кв. м. тропиночных сетей и систему наружного освещения на территории в 20000 кв. м.», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее на территории спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве торжественно открыли универсальную площадку. Заниматься здесь можно не только зимой, специальное покрытие подойдет для тренировок в любое время года. А поскольку баскетбол в «Фениксе» пользуется большой популярностью, в коробке установили 4 стойки со щитами и кольцами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.