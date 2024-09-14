На улицах Италии заметили щиты с пророссийскими лозунгами

На улицах итальянских городов увидели рекламные щиты, на которых написаны пророссийские лозунги и призывы к миру, сообщает RT со ссылкой CNN.

На одном из них в Риме заметили надпись «Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля». На другом нарисовано рукопожатие в цветах итальянского и российского флагов с надписью: «Россия нам не враг».

Ряд плакатов с таким посылом заметили в Риме, Вероне, Модене, Парме, Пизе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания «Рамштайна» выразил желание завершить конфликт на Украине в течение осени 2024 года и призвал Запад принять все возможные меры для этого.