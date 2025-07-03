В Подмосковье свыше 300 врачей построили дома на участках

На полученных земельных участках в рамках губернаторской программы «Земля врачам» 312 врачей построили дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«На полученных по льготной программе участках врачи узких специальностей уже построили 312 домов, 20 из них — за прошедший месяц. Возводят дома как в черте населенных пунктов городских и муниципальных округов, так в специально созданных поселках для медработников. На сегодняшний день еще 110 специалистов — в процессе строительства. Наиболее активно строятся в городских округах: Домодедово, где построено врачами 69 домов, а в Пушкинском и Коломне возведено по 43 дома в каждом округе», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства также добавил, что с начала 2025 года в Московской области 87 врачей получили земельные участки. Всего же с начала действия Закона предоставлено 2 512 земельных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.