В Подмосковье более 6,8 тыс порубочных билетов оформили онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано более 6,8 тысячи онлайн-заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Порубочный билет потребуется в следующих случаях: санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, пересадка зеленых насаждений на общественной территории в городе или сельской местности, капитальный и текущий ремонт инженерных коммуникаций, снос зданий и в других случаях.

Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Чтобы подать заявление, нужно выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При подаче заявления во всплывающем окне появится информация, в каких случаях разрешение на вырубку не выдается. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, то перечетная ведомость создастся автоматически.

Услуга оформляется бесплатно. Заявителю потребуется оплатить компенсационную стоимость за разрешенную вырубку зеленых насаждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей зеленых насаждений.