сегодня в 18:55

В Подмосковье приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог

Дорожные службы Московской области начали четвертый цикл летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В работах по привидению дорог в порядок задействованы порядка 1,5 тысяч единиц спецтехники. В рамках четвертого цикла добавился новый вид работ — ликвидация борщевика. Планируется устранить 2,8 тысячи гектар нежелательной растительности», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также дорожники продолжат восстановление разметки, мойку ограждений, проезжей части, тротуаров, уборку мусора и окос травы в полосах отвода, а еще ремонт ям, светофоров, ограждений, искусственных неровностей, знаков и линий освещения.

В ведомстве напомнили, качество проведенных работ по содержанию дорог контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами.