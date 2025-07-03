В Ленинском округе обновляют детские игровые площадки

В Ленинском городском округе стартовали работы по обновлению детских игровых площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Первым объектом стала игровая зона в поселке Развилка, расположенная у домов № 38 и 39, ее реконструируют в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас специалисты занимаются демонтажем устаревшего оборудования и старого покрытия. И уже к концу лета здесь установим большой и современный игровой комплекс площадью 450 квадратных метров. Он будет включать в себя девять малых архитектурных форм, в том числе зоны для активных игр, песочницу, качели и другие элементы. В ходе работ также проложим новые пешеходные дорожки, выполним дополнительное озеленение и установим современные светодиодные фонари», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В текущем году планируется обновить семь детских игровых площадок на территории Ленинского округа. В список адресов, где будут проведены работы, также входят: город Видное, улица Березовая, дом 9; поселок городского типа Дрожжино, возле Дрожжинского пруда; поселок Суханово, дом 18; поселок Развилка, дом 42; деревня Петрушино, у мемориала Великой Отечественной войны, а также деревня Пуговичино, дом 16.

«Мы долго просили отремонтировать нам детскую площадку, в нашем дворе много детишек гуляют. Но, к сожалению, у них до этого не было для игр комфортных и современных условий. Хорошо, что такие проекты реализуются и на территории нашего округа», — приводятся в сообщении жильца дома № 38 поселка Развилка Валерии П.

В 2024 году по просьбам жителей, были отремонтированы и полностью обновлены 16 детских игровых зон в Ленинском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.