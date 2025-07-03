Свыше 5,3 тыс человек получили помощь в отделениях дневного стационара больницы Щелкова

Всего в подразделениях Щелковской больницы 18 дневных стационаров, которые рассчитаны на 300 человек. В них лечат людей с обострением хронических заболеваний, не требующих круглосуточного наблюдения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пациентам назначают комплекс исследований и всю необходимую терапию. Пребывание в стационаре – от одного до нескольких дней, в зависимости от общего состояния человека.

Также при необходимости пациент может получить справку о нетрудоспособности с первого дня лечения. Получить направление на плановую госпитализацию в дневной стационар можно у лечащего врача в поликлинике по месту прикрепления.

В эту субботу в Щелкове пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке», где вы сможете проверить основные показатели своего здоровья. Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете на портале «Здоровье».

Мероприятие состоится 5 июля с 9:00 до 14:00 по адресу: Центральный дворец культуры (ул. Пушкина, 22). При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.