На Украине заявили, что мобилизация женщин в ряды армии не рассматривается

Власти Украины не рассматривают возможность мобилизации женщин в ВСУ

Вопрос мобилизации женщин сейчас не является актуальным и не рассматривается органами власти Украины, сообщает пресс-служба центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В центре отметили, что женщины могут мобилизоваться только добровольно. Иное на данный момент не планируется.

Сейчас ни один закон, который касается мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин.

Ранее советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева отметила, что Киев должен призывать женщин в армию по примеру Израиля.