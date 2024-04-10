Украинской армии предложили по примеру Израиля призвать женщин служить

Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева отметила, что Киев должен призывать женщин в армию по примеру Израиля, сообщает РИА Новости.

По словам Григорьевой, в Конституции прописано, что каждый житель Украины должен защищать Родину.

«Поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили… Как в Израиле, мы должны… (тренировать - ред.) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне». Оксана Григорьева Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины

Советник уточнила, что Украина должна подготовиться, что в ближайшие годы нужно будет мобилизовывать женщин.

По ее словам, это нужно, чтобы решить проблемы нехватки бойцов.