Национальный почтовый оператор Украины «Укрпочта» выпустил новую марку с отсылкой к нецензурной фразе президента страны Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, сообщает «Лента.ру» .

Предложение о выпуске подобной марки поступило от главы компании Игоря Смелянского. Надпись на ней гласит: Budapest memorandum is a bullshit (Будапештский меморандум —*****). Лист из девяти марок стоит 600 грн (1300 руб.), одна марка стоит 12 грн (25,2 руб.).

Недавно Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фирдману. Во время общения стороны вспомнили о Будапештском меморандуме. Президент Украины заявил, что это «просто бумажка», а затем нецензурно выругался.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский держит в заложниках население своей страны. Политик считает, что западные технологи внушили президенту, что он вправе требовать от США гарантий безопасности.