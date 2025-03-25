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На Украине военкомы забрали мужчину, который вез коляску с ребенком

Военкомы на Украине задержали мужчину, который вез коляску с младенцем, сообщает украинское издание «Страна».

Мужчину увезли в неизвестном направлении, коляска с ребенком осталась брошенной посреди тротуара. Инцидент произошел в Ровненской области.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.