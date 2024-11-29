На Украине ведущего инженера заподозрили в подделке броней от мобилизации

Госбюро расследований Украины заподозрило ведущего инженера одного из госпредприятий страны в том, что он за взятки подделал документы или помог в трудоустройстве на критически важные предприятия 454 военнообязанных мужчин, что позволило им уклониться от мобилизации, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что были подделаны документы в отношении работников 12 предприятий. По предварительной информации, инженер оценивал свои услуги от 200 до 2 тысяч долларов.

Ему предъявлено обвинение в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Инженеру вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что США рекомендовали украинской власти снизить призывной возраст по мобилизации до 18 лет. Такой совет Киеву дал президент Джо Байден, который в январе покинет пост, передав бразды правления избранному американскому лидеру Дональду Трампу. В настоящее время призывной возраст для мобилизации на Украине начинается с 25 лет.