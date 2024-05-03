На Украине в армию начнут призывать больных ВИЧ и раком

В ближайшее время ряды украинской армии могут пополнить ВИЧ-инфицированные, больные раком и туберкулезом, наркоманы, алкоголики, педофилы, а также беременные и рожавшие женщины. С субботы на Украине исчезнет понятие «ограниченно годный» к военной службе, сообщает Mash .

Минобороны Украины опубликовало обновленный список заболеваний, которые определяют пригодность к службе в ВСУ.

Так, с завтрашнего дня к службе в рядах украинской армии будут годны люди с бессимптомным течением ВИЧ, с хроническим вирусным гепатитом, раком в ремиссии или медленно прогрессирующим, больные туберкулезом, а также с легкими психическими расстройствами и умственной отсталостью легкой степени.

Помимо этого, отправиться на фронт могут женщины, у которых беременность протекает без осложнений, и уже родившие.

Изменения вступают в силу с 4 мая.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в апреле ежесуточные потери ВСУ выросли до 1 тыс. военнослужащих. Всего за 2024 год украинская армия потеряла более 111 тыс. солдат.