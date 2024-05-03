Шойгу назвал точное количество потерь ВСУ с начала 2024 года

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в апреле ежесуточные потери украинской армии выросли до тысячи военнослужащих. Всего за 2024 год ВСУ потеряли более 111 тыс. солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам министра, с начала года украинская армия потеряла 21 тыс. единиц вооружения и военной техники. ВС РФ в этом году взяли под контроль 547 кв. км новых территорий.

Российские военные продолжают поражать опорные пункты ВСУ, противник бросает свои позиции и отступает. За последние две недели ВС РФ освободили Семеновку, Новобахмутовку и Бердычи в Донецкой Народной Республике.

Ранее Шойгу заявил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение никак не смогут помешать достижению всех целей СВО на Украине. Он подчеркнул, что получаемый опыт позволяет оптимизировать боевую работу армии и улучшает оборонно-промышленный комплекс страны.