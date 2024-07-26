Причиной пожара в Ульяновске стал самогонный аппарат

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Из-за неисправного самогонного аппарата в Ульяновске погибли три человека

Из-за неисправного самогонного аппарата в Ульяновске погибли три человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — сказано в сообщении ведомства.

При взрыве погибли ребенок и две женщины, еще трое взрослых попали в больницу.

87 эвакуированных жильцов разместили в ПВР, с ними работают психологи.

Инцидент произошел на улице Корункова, после этого начался сильный пожар.