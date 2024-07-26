Причиной пожара в Ульяновске стал самогонный аппарат
Из-за неисправного самогонного аппарата в Ульяновске погибли три человека
Из-за неисправного самогонного аппарата в Ульяновске погибли три человека, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — сказано в сообщении ведомства.
При взрыве погибли ребенок и две женщины, еще трое взрослых попали в больницу.
87 эвакуированных жильцов разместили в ПВР, с ними работают психологи.
Инцидент произошел на улице Корункова, после этого начался сильный пожар.