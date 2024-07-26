МЧС эвакуировало первых жителей из района подтопления в Челябинской области
В Челябинской области эвакуированы 163 человека из-за разрушенной дамбы
Спасатели МЧС в Челябинской области эвакуировали 163 человека из-за разрушенной дамбы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево разместили в ПВР города Карабаш.
По данным МЧС, уровень реки Большой Киолим поднялся на 7 сантиметров, волна дошла до поселка Мухаметово.
На месте происшествия заняты 100 специалистов и 24 единицы техники, уточнили в ведомстве.
В округе объявлен режим ЧС.