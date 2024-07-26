МЧС эвакуировало первых жителей из района подтопления в Челябинской области

сегодня в 23:36

Спасатели МЧС в Челябинской области эвакуировали 163 человека из-за разрушенной дамбы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево разместили в ПВР города Карабаш.

По данным МЧС, уровень реки Большой Киолим поднялся на 7 сантиметров, волна дошла до поселка Мухаметово.

На месте происшествия заняты 100 специалистов и 24 единицы техники, уточнили в ведомстве.

В округе объявлен режим ЧС.