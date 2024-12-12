сегодня в 15:40

На Украине спикера ГД Володина приговорили к 15 годам колонии

Как заявила Служба безопасности Украины (СБУ), суд заочно приговорил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы, сообщает ТАСС .

Володин бы признан виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

В мае этого года СБУ еще предъявила обвинения по той же статье, а также в оправдании действий РФ председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

Ранее Володин заявил, что разрешение Запада на удары дальнобойным оружием по России подтверждает, что НАТО воюет против РФ.