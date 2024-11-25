Порошенко призвал НАТО использовать урок холодной войны для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО поступить с Украиной также, как с Западной Германией, которая вступила в альянс, несмотря на критику со стороны СССР, сообщает Lenta.ru .

«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — заявил он.

По словам Порошенко, избранному президенту США Дональду Трампу необходимо пригласить Украину в альянс. Он уверен, что это станет важной предпосылкой для прекращения конфликта и «заморозки всех военных действий», а также мощным сигналом для руководства России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что разрешение Запада на удары его дальнобойным оружием по России в очередной раз подтверждает, что НАТО воюет против РФ. По его словам, Москва даст «более мощный» ответ на обстрелы своих территорий вооружениями стран альянса.