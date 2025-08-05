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На Украине сотрудники ТЦК похитили двух священников канонической УПЦ

Сотрудники ТЦК (украинский военкомат — ред.) похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области Украины, пишет ТАСС .

Отмечается, что первый священник, настоятель Свято-Духовского храма в селе Моквинские Хутора Григорий Бакунец, отец троих несовершеннолетних детей.

Второй Александр Солтис является настоятелем Покровского храма УПЦ в селе Песков.

Принудительная мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины — это геноцид местного населения, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.