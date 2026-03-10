сегодня в 22:47

На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 кг золота и 35 тыс евро

Работник территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) в Киевской области задекларировал 80 кг золота и 35 тысяч евро, сообщает РИА Новости .

«Сотрудник 1-го отдела Бучанского районного ТЦК в Киевской области О. Коломиец решил задекларировать почти 80 кг золота и около 35 тыс. евро», — заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что сотрудник ТЦК не раскрывает информацию об источниках своих сверхдоходов, при этом официально владеет бюджетным автомобилем Renault Lodgy стоимостью примерно 2 млн рублей.

Ранее сотрудники ТЦК в Кривом Роге на Украине открыли огонь по мужчине при попытке мобилизации. При этом работник военкомата в ходе конфликта получил ножевое ранение.

