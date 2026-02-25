В Кривом Роге застрелили мужчину при попытке мобилизации
Сотрудники ТЦК в Кривом Роге на Украине выстрелили в мужчину при попытке мобилизации, сообщает «Страна.ua».
«… возник конфликт между сотрудниками ТЦК с одной стороны и двумя мужчинами с другой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работник военкомата получил ножевое ранение.
На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.
Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.
