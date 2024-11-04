На Украине появится обязательная начальная военная подготовка для студентов

Украина вводит обязательную начальную военную подготовку для студентов старших курсов ВУЗов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра образования страны Михаила Винницкого.

Он отметил, что уже внесены соответствующие изменения в закон, которые обязывают в 2025 году ввести базовую общую военную подготовку в учреждения высшего образования.

По словам Винницкого, человек, который заканчивает высшее образование, должен уметь обращаться с оружием.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада (ВР) Украины может принять закон, который позволит уклонистам оплачивать только 50% штрафа Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) при обновлении персональных данных, которые не были указаны без уважительной на то причины.