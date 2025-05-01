На Украине начали расследование из-за нового клипа Валерии

Министерство культуры Украины направило запрос в СБУ из-за клипа российской певицы Валерии на песню «С чего начинается Родина», сообщает «СТРАНА.ua».

В ведомстве посчитали, что во время съемок певица якобы могла «пересечь украинскую границу».

Как пишет издание, министр культуры Николай Точицкий заявил, что обратится в Службу безопасности Украины для установления места записи видео и последующего открытия производства, если выяснится, что российская певица нарушила границу Украины.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под творческим псевдонимом SHAMAN,присоединился к проекту «Музыка Победы». Исполнитель хита «Я — русский» рассказал, что День Победы является для него важным и главным праздником в году.