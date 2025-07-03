Подмосковье введет квоты на трудоустройство 1300 ветеранов

В Подмосковье новая норма о квотировании рабочих мест может создать около 1300 вакансий для ветеранов боевых действий. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги весенней сессии регионального парламента и рассказывая о мерах поддержки участников СВО и их семей.

«Сейчас стоит вопрос помощи в трудоустройстве наших вернувшихся Героев. И Подмосковье уже делает реальные шаги в этом направлении. В регионе по инициативе Губернатора была запущена образовательная программа для участников СВО „Герои Подмосковья“. Ведется активная работа со стороны Центра занятости, различных ведомств по помощи в переобучении и трудоустройстве наших ребят. Мы со своей стороны приняли закон об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест», — отметил Игорь Брынцалов.

Согласно новым правилам, компании с численностью сотрудников более 200 человек должны будут гарантированно предоставить хотя бы одно рабочее место ветерану.

При этом, подчеркнул парламентарий, ключевой момент — квота будет считаться выполненной только после подписания трудового договора, то есть ветеран действительно получит работу. Это исключает формальный подход — места не создаются «для галочки», а будут реально заняты. Ожидается, что данная мера позволит обеспечить примерно 1300 дополнительных рабочих мест для ветеранов боевых действий в регионе.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

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