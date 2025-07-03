В Дмитрове состоялись региональные соревнования кинологов

Профессиональные состязания специалистов-кинологов территориальных органов ГУ МВД России по Московской области прошли на базе Центра кинологической службы УМВД России по Дмитровскому городскому округу, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники соревнований — подмосковные кинологи со своими четвероногими напарниками — продемонстрировали высочайший уровень профессиональной подготовки. Жюри оценивало не только точность выполнения команд, но и качество взаимодействия между человеком и животным. Особое внимание уделялось скорости реакции, доверию между питомцем и кинологом, а также умению специалиста контролировать поведение собаки в любой ситуации.

Конкурсная программа включала пять основных направлений: розыск по запаховым следам человека, поиск и обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств, поиск и обнаружение оружия и боеприпасов, обнаружение наркотических средств и психотропных веществ.

По итогам состязаний победителями в своих категориях стали:

— «Поиск взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов» — старший сержант полиции Данила Кашников (младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Дмитровскому округу) со служебной собакой Спайком;

— «Обнаружение наркотических средств и психотропных веществ» — младший лейтенант полиции Денис Грэдинар (начальник Отделения ЦКС УМВД России по Дмитровскому городскому округу) с собакой Альмой;

— «Розыск по запаховым следам человека» — сержант полиции Анастасия Будаева (младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Дмитровскому городскому округу) со своим питомцем Флай;

«Результаты соревнований убедительно показывают, что дмитровские кинологи и их четвероногое подопечные готовы к выполнению любых оперативно-служебных задач. Подобные соревнования не только выявляют лучших из лучших, но и способствуют обмену опытом, повышению общего профессионального уровня и укреплению служебных связей между подразделениями. Полученные в ходе состязаний навыки будут эффективно применяться в повседневной работе наших специалистов», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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