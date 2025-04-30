Певец SHAMAN рассказал, почему любит и ценит День Победы

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под творческим псевдонимом SHAMAN, присоединился к проекту «Музыка Победы». Исполнитель хита «Я — русский» рассказал, что День Победы является для него важным и главным праздником в году, сообщает Telegram-канал «80 лет Великой Победе» .

«Великий праздник не только для меня, но и для всех людей России. Этот день, как в песне поется, „этот день Победы — порохом пропах. Это праздник, с сединою на висках, это радость со слезами на глазах“. Для меня, наверное, самый радостный праздник в году, даже не такой, как Новый год. День Победы — он с детства, вспоминаю, как в школах мы ходили с тюльпанчиками. Это осталось с детства в моей памяти», — рассказал SHAMAN.

В рамках проекта «Музыка Победы», SHAMAN исполнил песню «Темная ночь» композитора Никиты Богословского и поэта Владимира Агатова, которую они написали в 1943 году для фильма «Два бойца».

По словам певца, для его семьи День Победы — значимый праздник еще и потому, что прадедушка исполнителя Михаил Сергеевич Селедких принимал участие в боевых действиях. Дронов лично не знаком с прадедушкой, так как родился после его смерти, но с удовольствием слушал рассказы о нем от своей бабушки — его дочери.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.