На Украине мужчина встретил военкомов с оружием и зажигательной смесью

В Днепропетровской области украинец встретил пришедших к нему военкомов с оружием и зажигательной смесью, сообщает РЕН ТВ .

Он угрожал открыть по ним огонь и сжечь автомобиль.

На опубликованном видео видно, что ему пытались выписать повестку и проверить документ. Однако мужчина заявил, что они не имеют права этого делать и уехал.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов) прибыли к его месту проживания. Тогда мужчина стал угрожать поджечь бутылку с зажигательной смесью, после чего военкомы скрылись.

Ранее Украинцев судили за сообщения в мессенджерах о том, в каких местах раздают повестки или работают сотрудники территориальных центров комплектования, или администрирование таких ресурсов. По версии правоохранителей, подобными действиями фигуранты помогали призывникам уклоняться от службы и избегать получения повесток.