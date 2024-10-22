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На Украине ликвидируют все медико-экспертные комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в стране ликвидируют все медико-экспертные комиссии (МСЭК), сообщает РИА Новости .

Благодаря документу он ввел в действие решение СНБО от 22 октября этого года «по противодействию коррупции» при установлении фиктивной инвалидности чиновникам.

В документе говорится, что правительство Украины должно предложить законопроект по внесению изменений в работу медкомиссий и ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024 года. Он должен быть направлен на прекращение злоупотреблений в медицинских экспертизах.

Президент Украины отметил, что в стране зафиксировано множество случаев оформления должностными лицами фиктивной инвалидности. Документы им выдавали сотрудники МСЭК.

Ранее вследствие скандала на эту тему уволился Генпрокурор Украины Андрей Костин, так как сотрудники прокуратуры оформляли себе фиктивную инвалидность.

Ранее Костин призвал Бразилию арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру МУС, если он приедет на саммит G20. Мероприятие пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.