На Украине число уголовных дел о дезертирстве и самоволках превысило 311 тыс.

Число открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в Вооруженных силах Украины превысило 311 тыс. с февраля 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание NV.

С начала СВО зарегистрировано более 310 тыс. уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинской части или места службы и дезертирством, при этом большинство из них — за первые 10 месяцев 2025 года.

«Всего возбуждено 311 327 уголовных дел», — говорится в сообщении.

На Украине могут вернуть уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в I чтении.