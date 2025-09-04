сегодня в 14:48

На Украине в I чтении приняли проект об уголовной ответственности за дезертирство

На Украине могут вернуть уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в I чтении, сообщает РИА Новости .

Документ предусматривает лишение суда возможности смягчить ответственность за дезертирство. Ранее уголовного наказания можно было избежать, если вернуться на службу добровольно.

В августе депутат Рады Анна Скороход заявляла, что украинские военные продолжают массово дезертировать. По ее данным, число самовольно оставивших воинские части составляет порядка 400 тыс. человек.

Ранее политолог Ирина Давидян рассказала, почему солдаты массово бегут из ВСУ. По ее словам, это связано с физическим и психологическим истощением военных, отсутствием ротаций и плохим командованием.