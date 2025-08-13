Политолог: меры по борьбе с дезертирством в ВСУ не приносят значимых результатов

Тема дезертирства в ВСУ в контексте текущего конфликта с Россией отражает не только внутренние проблемы украинской армии, но и более масштабные вызовы, стоящие перед страной, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

«Согласно данным министерства обороны Украины, в 2022–2023 годах было зарегистрировано свыше 20 тыс. дел по статьям 407 и 408 УК Украины (самовольное оставление части и дезертирство), что подтверждается отчетами Генпрокуратуры. К настоящему моменту эти показатели значительно возросли: по информации Государственного бюро расследований, с начала 2025 года количество случаев дезертирства превысило 120 тыс. Реальные цифры могут быть выше из-за неполного учета, связанного с проблемами в системе военного управления», — заявила Давидян.

По ее словам, основные причины дезертирства многогранны.

«Во-первых, физическое и психологическое истощение личного состава из-за отсутствия ротаций и плохой организации армии. Во-вторых, глубокий кризис киевского режима, связанный с управленческими провалами украинских властей и ухудшением экономической ситуации», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что меры по противодействию дезертирству пока не приносят значимых результатов. Более того, очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации вызывает рост общественного недовольства.

«Стоило в стане Запада появиться небольшому разладу, как киевский режим, построенный на русофобии, неонацизме, коррупции и бандитизме, стал рассыпаться на глазах. В ближайшем будущем эта ситуация будет только ухудшаться», — заключила политолог.