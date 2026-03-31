На Туринской плащанице нашли ДНК большого количества людей и животных

Анализ генетического материала, обнаруженного на Туринской плащанице, выявил сложную смесь ДНК, принадлежащую многочисленным людям, а также разнообразным растениям и животным. Этот факт вносит дополнительные сложности в понимание происхождения известной христианской святыни, которую значительное число верующих отождествляет с погребальным саваном Иисуса Христа. Соответствующие сведения были обнародованы изданием NS, пишет kp.ru .

Размеры реликвии составляют 4,4 метра в длину и 1,1 метра в ширину. На протяжении почти пяти столетий она находится на хранении в Туринском соборе Святого Иоанна Крестителя. Первые исторические свидетельства о ее существовании датируются 1354 годом и имеют французские корни.

Радиоуглеродное датирование, проведенное в 1988 году, позволило установить, что материал был создан в период между 1260 и 1390 годами. Этот результат опроверг гипотезу о ее возможном отношении ко времени Христа, хотя определенная часть христианского сообщества продолжает оспаривать эти научные данные.

В рамках новой работы группа исследователей под руководством Джанни Баркачча из Падуанского университета провела повторное изучение образцов, взятых еще в 1978 году. Ученые зафиксировали в образцах присутствие колоссального количества генетических следов, оставленных различными биологическими видами.

Были идентифицированы геномы таких домашних животных, как кошки и собаки, а также сельскохозяйственных видов: кур, коров, коз, овец, свиней и лошадей. Помимо этого, найдены маркеры, соответствующие дикой фауне — оленям и кроликам, разным видам рыб, ракообразных, мух, тли и клещей.

Среди растительных компонентов наиболее часто встречалась ДНК моркови, различных сортов пшеницы, перца, томатов и картофеля. Примечательно, что некоторые из этих культур появились в Европе только после открытия американского континента.

Специалисты обратили внимание, что примерно 40% человеческой ДНК с ткани относится к генетическим линиям, характерным для населения Индии. По мнению ученых, полотно на протяжении истории контактировало с огромным числом людей, что делает задачу выделения его исходного генетического профиля практически невыполнимой. Выдвинуто предположение, что лен, из которого изготовлена плащаница, мог быть доставлен из Индии в глубокой древности.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект смог восстановить образ Иисуса Христа по Туринской плащанице, в том числе в молодости и юности.

