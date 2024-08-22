ИИ воссоздал лицо Иисуса на основе Туринской плащаницы

Итальянские ученые из Института кристаллографии в Бари и профессор Джулио Фанти из Университета Падуи заявили, что льняному полотну Туринская плащаница более 2000 лет, и на нем, действительно, может быть изображен Иисус Христос, как считают многие. После этого журналисты газеты Daily Mail попросили искусственный интеллект показать, как мог бы выглядеть предполагаемый Иисус с полотна, сообщает kp.ru .

Исследование ученых из Италии опровергает научные открытия 1980-х годов, гласившие, что Туринская плащаница появилась с 1260 года по 1390 годы. Свежий опыт европейских специалистов показывает, что полотну более 2000 лет.

Из него также следует, что Туринская плащаница действительно может быть тем полотном, в которое обернули снятого с креста Иисуса после распятия, как заявлялось в Библии.

После этого журналисты из Великобритании попросили ИИ-сервис под названием Merlin сделать реконструкцию мужского лика, изображенного на Туринской плащанице. Искусственный интеллект также показал, как предполагаемый Иисус мог бы выглядеть в молодости и юности.