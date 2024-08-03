На «Сырном фестивале» можно полакомиться улитками из Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск находится ферма и цех виноградных улиток. Свою продукцию предприниматели представили на «Сырном фестивале» в Истре, сообщил РИАМО совладелец компании «Улитки солнечных холмов» Дмитрий Дмитриев.

«Настал момент, когда нам перестала нравиться та продукция из улиток, что продается: и по цене, и по качеству. Решили возглавить это направление», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что перед производством улиток он с женой ездил в Европу. Супруги учились в странах, где едят улиток. Начали с Италии, потом ездили во Францию, Болгарию, Прибалтику, Белоруссию.

У бизнесмена полгода ушло на выработку собственной технологии выращивания улиток: от корма до приготовления. В середине 2019 года супруги занялись сертификацией и вышли на рынок.

Сейчас в Подмосковье есть только часть товара, немало улиток находятся на другой семейной ферме в Ставропольском крае. Продукцию фермеры поставляют в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск и Ростов.

«Связано это с тем, что в Подмосковье улитки до взрослого размера растут около 5 лет, а в Ставропольском — до 3. У нас они в мае вылезли, в сентябре начинают прятаться, а в Ставрополье они активны с мая по октябрь», — пояснил Дмитриев.

Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО

Предприниматель обратил внимание, что спрос на улиток есть, и он растет.

«Улитки — это супереда. Она не содержать жиров и углеводов. В них 26% белка, остальное нутриенты, микроэлементы», — поделился фермер.

Он сделал акцент, что полезны и морские, и пресноводные улитки.

2 августа в деревне Дубровское городского округа Истра открылся большой гастрономический фестиваль фермерской продукции. В нем участвуют около 300 фермеров из более чем 50 регионов. Также представлены порядка 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что фестиваль проходит накануне 10-летия продовольственного эмбарго. За это время регион значительно продвинулся в производстве собственной продукции и заменил многие товары из-за границы.

«Каждый 5-й килограмм сыра в России производят в Подмосковье. Сейчас мы первые в стране по сыру», — сказал Воробьев.