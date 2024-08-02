Андрей Воробьев: в Истре стартовал гастрономический «Сырный фестиваль»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Истре стартовал гастрономический «Сырный фестиваль». 97 фермеров региона представят свою продукцию. Всего в фестивале принимают участие около 200 производителей со всей России.

«Вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут обсудили поддержку малых хозяйств и их развитие», — добавил Воробьев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что фестиваль проходит накануне 10-летия продовольственного эмбарго. За это время регион значительно продвинулся в производстве своей продукции и заменил многие товары из-за рубежа.

«Например, объем производства сыра увеличился в три раза — с 54,3 тысячи тонн до 154,5 тыс. тонн в год. Каждый 5-й килограмм сыра в России производят в Подмосковье. Сейчас мы первые в стране по сыру», — заявил губернатор Московской области.

Также значительно выросло производство овощей в закрытом грунте — с 5,5 тыс. тонн в 2014 году до 139,6 тыс. тонн в 2023 году. В этом направлении Подмосковье поднялось с 36-го на 2-е место в России. Увеличилось вдвое и производство ягод — с 1396 тонн до 2863 тонн.