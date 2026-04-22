На Солнце быстро растет новая группа пятен после затишья

После двухнедельного затишья на северо-востоке Солнца начала быстро расти новая группа пятен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Пятна всегда всплывают из глубины звезды вместе с сильными магнитными полями и токами. Поэтому атмосфере Солнца от данной энергии приходится избавляться, это происходит с помощью вспышек.

Двойной выброс протуберанцев, который случился 21 апреля, скорее всего, этим же процессом спровоцирован.

Сейчас группа пятен еще небольшого размера (вспышки тоже слабые). Но если пятна в несколько раз подрастут, то к 26 апреля, когда выйдут в центр солнечного диска, могут создать проблемы.

Ранее завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что около двух недель наблюдается один из самых глубоких за последние годы спадов солнечной активности, но на текущей неделе ожидается ее рост.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.