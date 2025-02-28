На Шульман* и Умарова составили протоколы об участии в нежелательной организации

На политолога Ирину Шульман* и востоковеда Темура Умарова составили протоколы по ст. 20.33. КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации), сообщает ТАСС .

В Мещанском суде Москвы не уточнили причину составления административных протоколов. По этой статье фигурантам грозит штраф в размере до 15 тыс. рублей.

Шульман* и Умаров работают в Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии**. Организация признана нежелательной в России.

Ранее Мещанский районный суд Москвы наложил арест на банковские счета известного журналиста и блогера Ильи Варламова*. Также в ноябре прошлого года в отношении проживающего за границей блогера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента).

* Признаны иноагентам на территории России.

** Организация признана нежелательной в России.